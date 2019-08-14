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Володимир Кличко, фото: КМДА

Відставку Кличка розгляне вже новий уряд, заявили в Офісі президента

14 сер 2019, 16:06
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Відставку мера Києва Віталія Кличка з посади очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА) розгляне вже новий уряд.

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Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Очікується, що це відбудеться вже восени, уточнили у відомстві.

Зазначається, що Офіс президента не має наміру повторно звертатись до чинного уряду з цим питанням.

Подання щодо звільнення Кличка з посади очільника КМДА керівник Офісу президента України Андрій Богдан направив до уряду 24 липня. В Офісі президента стверджують, що це подання є формальністю, оскільки законодавство передбачає, що очільники місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень президента.

Кличка очільником КМДА призначив п’ятий президент України Петро Порошенко 25 червня 2014 року.

Нагадаємо, прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук сьогодні повідомив, що чинний склад уряду не розглядатиме питання щодо звільнення Кличка з посади очільника КМДА.


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