Відставку Кличка розгляне вже новий уряд, заявили в Офісі президента

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Володимир Кличко, фото: КМДА
Відставку Кличка розгляне вже новий уряд, заявили в Офісі президентаhttps://racurs.ua/ua/n125546-vidstavku-klychka-rozglyane-vje-novyy-uryad-zayavyly-v-ofisi-prezydenta.htmlРакурс
Відставку мера Києва Віталія Кличка з посади очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА) розгляне вже новий уряд.
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Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Очікується, що це відбудеться вже восени, уточнили у відомстві.
Зазначається, що Офіс президента не має наміру повторно звертатись до чинного уряду з цим питанням.
Подання щодо звільнення Кличка з посади очільника КМДА керівник Офісу президента України Андрій Богдан направив до уряду 24 липня. В Офісі президента стверджують, що це подання є формальністю, оскільки законодавство передбачає, що очільники місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень президента.
Кличка очільником КМДА призначив п’ятий президент України Петро Порошенко 25 червня 2014 року.
Нагадаємо, прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук сьогодні повідомив, що чинний склад уряду не розглядатиме питання щодо звільнення Кличка з посади очільника КМДА.
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