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Подання на відсторонення трьох суддів вже у ВРП. Фото: Капитал

ВРП отримала від Генпрокуратури подання на відсторонення трьох суддів-фігурантів справи НАБУ

14 сер 2019, 16:16
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Вища рада правосуддя станом на середу, 14 серпня, отримала подання від Генеральної прокуратури щодо відсторонення від посад двох суддів ОАСК та судді Одеського суду.

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Клопотання стосується Павла Вовка та Ігоря Погрiбнiченка з Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепiтка. Про це 14 серпня повідомляє Insider із посиланням на джерело в ВРП.

Розглянути питання відсторонення цих суддів від посад ВРП повинна впродовж семи днів. Видання стверджує, що у Генпрокуратурі підтвердили, що подання на відсторонення трьох суддів вже були направлені до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозру судді Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Служителя Феміди підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем і винесення завідомо неправосудного рішення.

Джерело: Ракурс


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