Подання на відсторонення трьох суддів вже у ВРП. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n125547-vrp-otrymala-vid-genprokuratury-podannya-na-vidstoronennya-troh-suddiv.html

Ракурс

Вища рада правосуддя станом на середу, 14 серпня, отримала подання від Генеральної прокуратури щодо відсторонення від посад двох суддів ОАСК та судді Одеського суду.

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Клопотання стосується Павла Вовка та Ігоря Погрiбнiченка з Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепiтка. Про це 14 серпня повідомляє Insider із посиланням на джерело в ВРП.

Розглянути питання відсторонення цих суддів від посад ВРП повинна впродовж семи днів. Видання стверджує, що у Генпрокуратурі підтвердили, що подання на відсторонення трьох суддів вже були направлені до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозру судді Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Служителя Феміди підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем і винесення завідомо неправосудного рішення.