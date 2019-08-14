Кабмін виділить 18,6 млн грн на допомогу учасникам АТО. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n125548-kabmin-vydilyt-18-6-mln-grn-na-dopomogu-uchasnykam-ato.html

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Грошова допомога постраждалим учасникам АТО та їхнім сім’ям буде виділена з резервного фонду державного бюджету за рішенням уряду.

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Виплата буде одноразовою. Загалом на допомогу виділено 18,9 млн грн. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні.

За даними Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України, на таку фіндопомогу можуть претендувати члени сімей осіб, які загинули під час участі в Антитерористичній операції, та особи, які дістали інвалідність внаслідок участі в бойових діях.

Одноразову допомогу нададуть членам сімей 11 осіб, які загинули під час АТО (загальна сума — 13 млн грн) та 11 особам, які отримали інвалідність (загальна сума — 5,6 млн грн).

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, коментуючи це рішення уряду, звернувся до українців, зазначивши, що обов’язок кожного з нас — підтримувати і допомагати нашим захисникам та їхнім родинам.

Між тим нагадаємо, що хмельницька поліція оголосила підозру блогеру з Бердичева Артуру Сороченку, який публічно ображав українських військових і побив ветерана АТО за твердження про те, що Росія воює з Україною. Також він погрожував зґвалтувати нардепа. Оскільки нинішнє місцезнаходження Сороченка не встановлено, його оголосили у розшук.