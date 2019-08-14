Володимир Балух, фото: Антон Наумлюк

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Незаконно утримуваний Росією український політв’язень Володмир Балух написав з колонії листа українській активістці з Латвії Тетяни Лазді.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ», до рук журналістів якого потрапила копія листа.

У своєму листі Балух, розповідаючи про умови перебування за ґратами, зауважив, що останнім часом «з витримкою є актуальні проблеми», однак «до катастрофи справа поки що не дійшла».

І не в останню чергу, завдяки вашим (всім-всім!) листам, — наголосив політв’язень.

Також Балух подякував активістам за увагу до його матері, завдяки чому вона зі значно меншою гостротою і болем переживає розлуку з ним.

Балух у листі також передав «міцне рукостискання, слова солідарності і віри у торжество справедливості і добра» «Євгену з Миколою» (ймовірно, політв’язням Панову і Карпюку) та всім іншим бранцям Кремля.

Щиро сподіваюся на швидку зустріч, — резюмував політв’язень.

Мешканця Криму Балуха, котрий після анексії півострова Росією відмовився отримувати громадянство країни-агресора, окупанти затримали в 2016 році за нібито зберігання боєприпасів. Балух усі звинувачення спростовує. На початку 2018 року його засудили до 3 років 7 місяців колонії-поселення.

Наразі його утримують у колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область РФ).

Нагадаємо, на початку серпня Балуха вшосте за чотири місяці помістили до штрафного ізолятора цієї колонії.