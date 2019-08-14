Зеленский может полететь на интронизацию императора Японию осенью. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n125551-zelenskiy-mojet-poletet-na-intronizaciu-imperatora-yaponiu-osenu.html

Ракурс

Владимир Зеленский может полететь в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито, отец которого, император Акихито, отрекся от престола. Еще одной целью визита президента Украины в страну будет встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.

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Визит планируется на октябрь этого года. Зеленский намерен посетить города Токио и Киото, сообщает «Тиждень.ua», ссылаясь на японское агентство Jiji.

Абэ обсудит с Зеленским войну на Донбассе, в прекращении которой он заинтересован, поскольку намерен развязать территориальный спор с Россией относительно северных территорий, в частности, Курильских островов, чему мешают наложенные на РФ санкции из-за агрессии против Украины.

Также предполагается, что Зеленский и Абэ обменяются информацией относительно устранения последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции и АЭС «Фукусима-1».

Кроме того, стороны могут поднять вопрос о военном сотрудничестве между Украиной и Японией.

Информацию о подготовке визита Зеленского в Японию уже подтвердил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Как известно, последний визит президента Украины в Японию состоялся в апреле 2016 года, а последняя встреча лидеров двух государств — в сентябре того же года во время Генеральной ассамблеи ООН.