Ліквідація Державної екологічної інспекції: в Мінекології розповіли, чим замінять це відомство

В Україні ліквідовують Державну екологічну інспекцію, фото: «ИнформУпак»

https://racurs.ua/ua/n125553-likvidaciya-derjavnoyi-ekologichnoyi-inspekciyi-v-minekologiyi-rozpovily-chym-zaminyat.html

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Державну екологічну інспекцію (ДЕІ) ліквідують. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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Замість цього відомства буде утворена Державна природоохоронна служба (ДПС). Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Нове відомство складатиметься з десяти міжрегіональних територіальних органів — Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного. Водночас будуть повністю ліквідовані 23 територіальні підрозділи ДЕІ.

За словами міністра екології Остапа Семерака, потреба реформування цієї державної структури, назріла вже давно.

Точкові реагування на екологічні інциденти — точно не ті методи, які дозволяють системно боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами, — наголошує Семерак.

Міністр зауважив, що реформа цієї природоохоронної структури не є такою простою як видається на перший погляд, оскільки потребує не лише заміни назви, а, передусім, залучення до роботи людей, які справді вболівають за довкілля, та надання їм необхідного матеріально-технічного оснащення.

Концепцію реформування державного контролю у цій сфері уряд ухвалив у 2017 році. Ще в 2018 році законопроект про ДПС було передано до Верховної Ради, проте його досі не розглянули.

Ми розуміли, що на момент ухвалення цих документів маємо бути готові до практичної частини реалізації реформи екологічного контролю, — зазначив Семерак.

Тому, за його словами, паралельно був запущений пілотний проект, котрий передбачав ліквідацію 12 із 23 територіальних органів ДЕІ та створення замість них п’яти нових округів.

Нагадаємо, в березні 2018 року Рада ухвалила закон, який регулює норми та правила проведення екологічної оцінки.