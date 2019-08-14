Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n125554-kryvava-dtp-u-harkovi-sud-zalyshyv-bez-zmin-vyrok-zayceviy-ta-dronovu.html

Ракурс

Апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за смертельну аварію у центрі Харкова, не задовольнив Харківський апеляційний суд.

Loading...

Феміда відмовила в апеляції обвинувачуваних на вирок Київського райсуду Харкова. Таким чином вирок суду першої інстанції залишиться в силі — водій Lexus Олена Зайцева та водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують по 10 років позбавлення волі. Саме таких максимальних термінів ув’язнення для обвинувачуваних вимагали прокурори. Про це 14 серпня повідомляють УНН.

Крім того, обох водіїв суд зобов’язав виплатити по 500 тис. грн компенсації сім’ям потерпілих.

Як відомо, резонансна дорожньо-транспортна пригода сталася в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року. Внаслідок неї загинули шестеро людей, ще п’ятеро дістали травми.

Нагадаємо, 14 серпня в Харківському апеляційному суді відбувався розгляд апеляційних скарг Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Адвокат водія «Лексуса» просив замінити їй покарання на умовний п’ятирічний термін з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, а також призначити випробувальний термін на розсуд суду. Захисник кермувальника «Фольксвагена» просив скасувати вирок для його підзахисного й закрити стосовно нього провадження.