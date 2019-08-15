ДТП у Дніпрі: «Славута» протаранила маршрутку з пасажирами. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n125582-dtp-u-dnipri-slavuta-protaranyla-marshrutku-z-pasajyramy-foto.html

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ДТП у Дніпрі сталася на перехресті вулиць Савченка та Шмідта. Пасажирська маршрутка та ЗАЗ «Славута» зіштовхнулися під час руху, внаслідок чого постраждали двоє осіб, у тому числі й водій легковика.

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«Славутою» керував літній чоловік з інвалідністю. За попередніми даними, він проігнорував знак «Стоп», не поступившись дорогою маршрутці, внаслідок чого сталася ДТП. Він дістав забої та поскаржився на загальне нездужання, повідомляє «Інформатор».

Від удару ЗАЗ відкинуло в бік і автомобіль врізався ще у парапет. Маршрутний автобус отримав пошкодження передньої частини з боку водія. Одна пасажирка маршрутки дістала сильний забій ноги, медики надають їй допомогу.

Рух на місці ДТП ускладнено, поблизу спостерігаються затори.

Між тим нагадаємо, що раніше сьогодні в Києві повністю згоріла маршрутка біля станції метро «Лісова». Очевидці списують це на війну приватних перевізників.