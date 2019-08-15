ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

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Ракурс

ДТП в Днепре случилось на перекрестке улиц Савченко и Шмидта. Пассажирская маршрутка и ЗАЗ «Славута» столкнулись во время движения, вследствие чего пострадали два человека, в том числе водитель легковушки.

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«Славутой» управлял пожилой мужчина с инвалидностью. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Стоп», не уступив дорогу маршрутке, в результате чего произошло ДТП. Он получил ушибы и пожаловался на недомогание, сообщает «Информатор».

От удара ЗАЗ отбросило в сторону, где автомобиль врезался в парапет. Маршрутный автобус получил повреждения передней части со стороны водителя. Одна пассажирка маршрутки ударилась ногой, медики оказывают ей помощь.

Движение на месте ДТП затруднено, поблизости наблюдаются пробки.

Между тем напомним, что ранее сегодня сообщалось о том, что в Киеве полностью сгорела маршрутка у метро «Лесная». Очевидцы списывают это на войну частных перевозчиков.