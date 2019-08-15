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ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами (ФОТО)

15 авг 2019, 14:12
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ДТП в Днепре случилось на перекрестке улиц Савченко и Шмидта. Пассажирская маршрутка и ЗАЗ «Славута» столкнулись во время движения, вследствие чего пострадали два человека, в том числе водитель легковушки.

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«Славутой» управлял пожилой мужчина с инвалидностью. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Стоп», не уступив дорогу маршрутке, в результате чего произошло ДТП. Он получил ушибы и пожаловался на недомогание, сообщает «Информатор».

От удара ЗАЗ отбросило в сторону, где автомобиль врезался в парапет. Маршрутный автобус получил повреждения передней части со стороны водителя. Одна пассажирка маршрутки ударилась ногой, медики оказывают ей помощь.

Движение на месте ДТП затруднено, поблизости наблюдаются пробки.

ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

ДТП в Днепре: «Славута» протаранила маршрутку с пассажирами. Фото: Информатор

Между тем напомним, что ранее сегодня сообщалось о том, что в Киеве полностью сгорела маршрутка у метро «Лесная». Очевидцы списывают это на войну частных перевозчиков.


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