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В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка. Фото: Киев Оперативный

В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка, очевидцы говорят о войне перевозчиков (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2019, 10:14
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Маршрутка сгорела сегодня в Киеве. Огонь полностью уничтожил маршрутный автобус № 322 сообщением Киев — Бровары.

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По словам водителя, он услышал резкий хлопок, после чего начался пожар и сильное задымление в салоне, сообщил корреспондент «Информатора» во время онлайн-трансляции с места событий.

Согласно предварительным данным полиции, в маршрутке произошел взрыв. Транспорт выгорел полностью.

В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка, очевидцы говорят о войне перевозчиков. Фото: Киев Оперативный

В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка, очевидцы говорят о войне перевозчиков. Фото: Киев Оперативный

Обошлось без пострадавших лишь потому, что в маршрутке еще не было пассажиров, она только готовилась к выезду в рейс.

По неофициальной информации, между местными частными перевозками идут так называемые войны за рейсы. Новый виток противостояния обусловлен тем, что один из перевозчиков снизил цену проезда на 1 грн. Именно с этим и может быть связан сегодняшний пожара в маршрутке, предполагают очевидцы события.

Кроме того, около месяца назад возле метро «Лесная» уже горела маршрутка.

Источник: Ракурс


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В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка, очевидцы говорят о войне перевозчиков (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром у столичной станции метро «Лесная» полностью сгорел маршрутный автобус сообщением Киев — Бровары. Обошлось без жертв, поскольку в маршрутке еще не было пассажиров. Очевидцы говорят, что это последствия войны местных частных перевозчиков

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