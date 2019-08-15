В Киеве у метро «Лесная» сгорела маршрутка. Фото: Киев Оперативный

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Маршрутка сгорела сегодня в Киеве. Огонь полностью уничтожил маршрутный автобус № 322 сообщением Киев — Бровары.

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По словам водителя, он услышал резкий хлопок, после чего начался пожар и сильное задымление в салоне, сообщил корреспондент «Информатора» во время онлайн-трансляции с места событий.

Согласно предварительным данным полиции, в маршрутке произошел взрыв. Транспорт выгорел полностью.

Обошлось без пострадавших лишь потому, что в маршрутке еще не было пассажиров, она только готовилась к выезду в рейс.

По неофициальной информации, между местными частными перевозками идут так называемые войны за рейсы. Новый виток противостояния обусловлен тем, что один из перевозчиков снизил цену проезда на 1 грн. Именно с этим и может быть связан сегодняшний пожара в маршрутке, предполагают очевидцы события.

Кроме того, около месяца назад возле метро «Лесная» уже горела маршрутка.