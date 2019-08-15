Договор РСМД: Меркель обвинила Россию в разрыве соглашения, фото — "Крим.Реалии"

https://racurs.ua/n125568-merkel-obvinila-putina-v-razryve-dogovora-o-likvidacii-raket-sredney-i-maloy-dalnosti.html

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и дала повод Соединенным Штатам для расторжения соглашения.

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Об этом немецкий лидер заявила на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

Меркель считает, что вместе с ликвидацией ДРСМД мир потерял «часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире». Эти слова канцлера сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Меркель заверила, что Германия вместе с партнерами в ближайшие годы постарается достичь нового ограничения вооружений, а НАТО «найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию».

В 2018 году Соединенные Штаты обвинили РФ в производстве ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор. В феврале этого года США начали процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении российско-американского Договора о РСМД, а 2 августа действие соглашения официально прекратили.

Ракетный договор вступил в силу в 1988 году, он запрещал сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс., а также их испытание и развертывание. Договор, который был заключен президентом США Рональд Рейган и генсеком СССР Михаилом Горбачевым, устранял угрозу ракетного поражения европейского континента при возможной войне между СССР и США.