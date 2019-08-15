Договір ДРСМД: Меркель звинуватила Росію в руйнуванні угоди, фото — "Крим.Реалії"

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і дала привід Сполученим Штатам для розірвання угоди.

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Про це німецький лідер заявила на прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Берліні.

Меркель вважає, що разом із ліквідацією ДРСМД світ втратив «частину системи обмежень озброєнь в Європі і в усьому світі».

Ці слова канцлера передала прес-служба уряду.

Меркель запевнила, що Німеччина разом з партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь, а НАТО «знайде спільну відповідь на ситуацію, що склалася».

У 2018 році Сполучені Штати звинуватили РФ у виробництві ракети 9M729, тактико-технічні характеристики якої порушують договір. У лютому цього року США почали процес виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення російсько-американського Договору про РСМД, а 2 серпня дію угоди офіційно припинили.

Ракетний договір набрав чинності в 1988 році, він забороняв сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тис., а також їх випробування і розгортання. Договір, який уклали президент США Рональд Рейган та генсек СРСР Михайло Горбачов, усував загрозу ракетного ураження європейського континенту при можливій війні між СРСР і США.