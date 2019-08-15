Кримінал: у Польщі знайшли й затримали підозрюваного у вбивстві 17-річної українки, фото — Нацполіція

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Ракурс

Українська поліція знайшла та затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко, яке сталося на Кіровоградщині рік тому. Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід.

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Перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що цими днями підозрюваного затримали у Польщі, де він після вбивства упродовж тривалого часу переховувався.

Злочин стався 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області. Тут зникла 17-річна місцева жителька Діана Хріненко. Вночі вона поверталася додому з дискотеки. Дорогою спілкувалася по телефону з хлопцем. Коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 м, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, що на неї напали. Згодом зв’язок з нею перервався.

Правоохоронці організували пошуки зниклої, які тривали до березня 2019 року. Під час слідства поліцейським вдалось вийти на підозрюваного — 28-річного мешканця одного з сіл того ж таки Знам’янського району на Кіровоградщині. Його оголосили в розшук і затримали у Польщі.

«Ракурс» у липні повідомляв, що у Чернігівській області зґвалтували 15-річну дівчину, коли вона поверталася додому від подруги. Зловмисник переслідував дівчину та пригрозив їй ножем.