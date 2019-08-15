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Криминал: в Польше нашли и задержали подозреваемого в убийстве 17-летней украинки, фото — Нацполиция

В Польше нашли и задержали подозреваемого в убийстве 17-летней украинки (ФОТО)

15 авг 2019, 09:40
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Украинская полиция нашла и задержала подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко, которое произошло в Кировоградской области год назад. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

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Первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что на днях подозреваемого задержали в Польше, где он после убийства на протяжении длительного времени скрывался.

Преступление произошло 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Здесь исчезла 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Ночью она возвращалась домой с дискотеки. По дороге общалась по телефону с парнем. Когда до двора осталось сделать около 300 м, девушка громко закричала и сказала парню, что на нее напали. Впоследствии связь с ней прервалась.

Криминал: в Польше нашли и задержали подозреваемого в убийстве 17-летней украинки, фото — Нацполиция

Правоохранители организовали поиски пропавшей, которые продолжались до марта 2019 года. Во время следствия полицейским удалось выйти на подозреваемого — 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области. Его объявили в розыск и задержали в Польше.

Криминал: в Польше нашли и задержали подозреваемого в убийстве 17-летней украинки, фото — Нацполиция

«Ракурс» в июле сообщал, что в Черниговской области изнасиловали 15-летнюю девушку, когда она возвращалась домой от подруги. Злоумышленник преследовал девушку и пригрозил ей ножом.

Источник: Ракурс


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