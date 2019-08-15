У Києві біля метро «Лісова» згоріла маршрутка. Фото: Київ Оперативний

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Маршрутка згоріла сьогодні в Києві. Вогонь повністю знищив маршрутний автобус сполученням Київ — Бровари.

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За словами водія, він почув різкий хлопок, після чого почалася пожежа й сильне задимлення в салоні, повідомив кореспондент «Інформатора» під час онлайн-трансляції з місця подій.

Згідно з попередніми даними поліції, у маршрутці стався вибух. Транспорт вигорів повністю.

Обійшлося без постраждалих лише тому, що в маршрутці ще не було пасажирів, вона тільки готувалася до виїзду в рейс.

За неофіційною інформацією, між місцевими приватними перевізниками точаться так звані війни за рейси. Новий виток протистояння обумовлений тим, що один із перевізників знизив ціну проїзду на 1 грн. Саме з цим і може бути пов’язана сьогоднішня пожежа в маршрутці, припускають очевидці події.

Окрім того, близько місяця тому біля метро «Лісова» вже горіла маршрутка.