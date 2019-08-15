Новая Рада: «Слуга народа» считает существование ветеранского комитета "сомнительным делом", фото — veterano.com.ua

https://racurs.ua/n125581-sluga-naroda-schitaet-suschestvovanie-veteranskogo-komiteta-rady-somnitelnym-delom.html

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В партии «Слуга народа» назвали существования комитета Верховной Рады по делам ветеранов «сомнительным делом». Об этом заявила будущий депутат Рады, избранный от этой политической силы, Галина Третьякова.

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Она считает, что для защиты интересов ветеранов «не нужна бюрократия с комитетами или министерствами». Третьякова назвала требование оставить комитет «пиаром на ветеранской теме».

Все это лишь дополнительный способ политиков нажиться. Государственные средства пойдут на поддержку защитников Украины, а не на трудоустройство на государственных должностях людей, которые не имеют отношения к АТО или к фронту, — приводит слова будущего нардепа пресс-служба «Слуги народа».

Третьякова заявила, что стратегия партии в этом вопросе — принятие закона о ветеранах, который четко регламентирует льготы и категории всех ветеранов, а также образование агентства, призванного координировать предоставления льгот.

Украина больше не будет спонсировать раздутый госаппарат. У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен, — сообщила политик.

Идею уменьшить количество комитетов в Раде представители «Слуги народа» озвучили во время первого заседании подготовительной депутатской группы. Речь шла о сокращении пяти комитетов. В частности, в парламенте могут объединить с другими комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Против такого решения, в частности, выступила партия «Европейская солидарность». Особенно резко выступил экс-президент Петр Порошенко. Он в Фейсбук заявил, что это может привести к ликвидации Министерства по делам ветеранов.

Сокращение парламентского Комитета по делам ветеранов станет первым шагом к свертыванию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов, членов семей погибших бойцов, участников революции достоинства. Это еще один выстрел в спину армии, первый шаг к сворачиванию государственной политики по социальной защите ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции достоинства, — заявил Порошенко.

В эти дни в Раде решается вопрос численности комитетов, а также их персональный состав. Руководители политических сил, избранных в Раду, успели провести два подготовительных заседания.