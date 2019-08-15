Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нова Рада: «Слуга народу» вважає існування комітету Ради у справах ветеранів сумнівною справою, фото — veterano.com.ua

«Слуга народу» вважає існування ветеранського комітету Ради «сумнівною справою»

15 сер 2019, 13:54
999

У партії «Слуга народу» назвали існування комітету Верховної Ради у справах ветеранів «сумнівною справою».

Loading...

Про це заявила майбутній депутат Ради від цієї політичної сили Галина Третьякова.

Вона вважає, що для захисту інтересів ветеранів «не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами». Третьякова назвала вимоги залишити комітет «піаром на ветеранській темі».

Все це лише додатковий спосіб політиків нажитися. Державні кошти підуть на підтримку захисників України, а не на працевлаштування на державних посадах людей, які не мають відношення до АТО чи до фронту, — наводить слова майбутнього нардепа прес-служба «Слуги народу».

Третьякова заявила, що стратегія партії у цьому питанні — ухвалення закону про ветеранів, який чітко регламентує пільги і категорії усіх ветеранів, а також утворення агенції, яка координуватиме надання пільг.

Україна більше не спонсоруватиме роздутий держапарат. У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений, — повідомила політик.

Ідею зменшити кількість комітетів у Раді представники «Слуги народу» озвучили під час першого засіданні підготовчої депутатської групи. Йшлося про скорочення п’яти комітетів (із 27-ми до 22-х).

Зокрема, у парламенті можуть об'єднати з іншими комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів і осіб з інвалідністю.

Проти такого рішення, зокрема, виступила партія «Європейська солідарність». Особливо різко виступив екс-президент Петро Порошенко. Він у Фейсбук заявив, що це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Скорочення парламентського Комітету у справах ветеранів стане першим кроком до згортання державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, членів родин загиблих бійців, учасників Революції гідності. Це ще один постріл у спину армії, перший крок до згортання державної політики щодо соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції гідності, — заявив Порошенко.

У ці дні в Раді вирішується питання чисельності комітетів, а також їхній персональний склад. Керівники політичних сил, обраних до Ради, встигли провести два підготовчих засідання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці (ІНФОГРАФІКА)

Національне антикорупційне бюро розповіло подробиці правопорушення, у здійснення якого підозрюють заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його «помічника»

Новини України
16:48

Репетиція маршу Зеленського до Дня Незалежності: як це було (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні на території заводу «Антонов» у Святошинському районі столиці відбулася репетиція маршу до Дня Незалежності України, який організовує Офіс президента замість скасованого традиційного військового параду

Новини України
16:45

Служба безпеки приховала докази щодо вбивства Гандзюк — Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко висловив звинувачення на адресу СБУ про те, що спецслужба приховали деякі матеріали у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, за допомогою яких можна було розширити коло ймовірних замовників цього злочину

Юридичні новини
13:43
Новини партнерів
Загрузка...