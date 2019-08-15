Нова Рада: «Слуга народу» вважає існування комітету Ради у справах ветеранів сумнівною справою, фото — veterano.com.ua

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У партії «Слуга народу» назвали існування комітету Верховної Ради у справах ветеранів «сумнівною справою».

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Про це заявила майбутній депутат Ради від цієї політичної сили Галина Третьякова.

Вона вважає, що для захисту інтересів ветеранів «не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами». Третьякова назвала вимоги залишити комітет «піаром на ветеранській темі».

Все це лише додатковий спосіб політиків нажитися. Державні кошти підуть на підтримку захисників України, а не на працевлаштування на державних посадах людей, які не мають відношення до АТО чи до фронту, — наводить слова майбутнього нардепа прес-служба «Слуги народу».

Третьякова заявила, що стратегія партії у цьому питанні — ухвалення закону про ветеранів, який чітко регламентує пільги і категорії усіх ветеранів, а також утворення агенції, яка координуватиме надання пільг.

Україна більше не спонсоруватиме роздутий держапарат. У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений, — повідомила політик.

Ідею зменшити кількість комітетів у Раді представники «Слуги народу» озвучили під час першого засіданні підготовчої депутатської групи. Йшлося про скорочення п’яти комітетів (із 27-ми до 22-х).

Зокрема, у парламенті можуть об'єднати з іншими комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів і осіб з інвалідністю.

Проти такого рішення, зокрема, виступила партія «Європейська солідарність». Особливо різко виступив екс-президент Петро Порошенко. Він у Фейсбук заявив, що це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Скорочення парламентського Комітету у справах ветеранів стане першим кроком до згортання державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, членів родин загиблих бійців, учасників Революції гідності. Це ще один постріл у спину армії, перший крок до згортання державної політики щодо соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції гідності, — заявив Порошенко.

У ці дні в Раді вирішується питання чисельності комітетів, а також їхній персональний склад. Керівники політичних сил, обраних до Ради, встигли провести два підготовчих засідання.