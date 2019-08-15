Служба безпеки приховала докази щодо вбивства Гандзюк — Луценко. Фото: ZN.UA

https://racurs.ua/ua/n125580-slujba-bezpeky-pryhovala-dokazy-schodo-vbyvstva-gandzuk-lucenko.html

Ракурс

Справа про вбивство Катерини Гандзюк, громадської активістки, яку облили сірчаною кислотою, могла би поповнитися новими фігурантами, якби не дії Служби безпеки України, яка приховала деякі матеріали справи, зокрема, покази свідка під час одного з допитів.

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Звинувачення на адресу СБУ озвучив генеральний прокурор Юрій Луценко під час інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, «буквально вчора» Генпрокуратура дізналася, що свідчення, які мали бути отримані від одного зі свідків, вже отримувала СБУ.

Але в справі вони не перебували. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться, що покарати Катю вирішили на зустрічі, на якій, крім Мангера, були й інші люди, — заявив Луценко.

Він також додав, що завершити слідство у справі Гандзюк планувалося до минулої п’ятниці, після чого мало відбутися вручення голові Херсонської облради Владиславу Мангеру матеріалів справи для ознайомлення. Але з’явився новий свідок, свідчення якого могли би розширити коло ймовірних учасників змови щодо вбивства активістки.

Як стверджує Луценко, покази саме цього свідка вже отримувала СБУ. Тож тепер Генпрокуратура чекає на передачу їй цих матеріалів.

Також генпрокурор запевнив, що щонайменше п’ятеро фігурантів справи про вбивство Гандзюк відбуватимуть покарання.

Між тим, адвокат Мангера написав у Facebook, що одного з підозрюваних у підготовці нападу на Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) минулого тижня затримували на території Євросоюзу, але після допиту відпустили, оскільки СБУ без пояснення причин не надала документів для його екстрадицію до України. Зрештою європейська поліція відпустила підозрюваного.

Як відомо, на Гандзюк напали у липні минулого року в Херсоні, обливши концентрованою сірчаною кислотою. Внаслідок отриманих травм у листопаді того ж року вона померла в лікарні. Напад розслідують як закінчене умисне вбивство.

Одним із фігурантів справи є голова Херсонської облради Мангер, який вважається організатором злочину. Також у рамках розслідування арештовували ймовірних виконавців нападу Ігоря Павловського, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова та Микиту Грабчука. Ще один підозрюваний Левін утік з України.