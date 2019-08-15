Служба безопасности скрыла доказательства по убийству Гандзюк — Луценко. Фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n125580-slujba-bezopasnosti-skryla-dokazatelstva-ubiystva-gandzuk-lucenko.html

Ракурс

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк, общественной активистки, которую облили серной кислотой, могла бы пополниться новыми фигурантами, если бы не действия Службы безопасности Украины, которая скрыла некоторые материалы дела, в частности, показания свидетеля во время одного из допросов.

Loading...

Обвинения в адрес СБУ озвучил генеральный прокурор Юрий Луценко во время интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, «буквально вчера» Генпрокуратура узнала, что показания, которые должны были быть получены от одного из свидетелей, уже получала СБУ.

А в деле их не было. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показах свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю решили на встрече, на которой, кроме Мангера, были и другие люди, — заявил Луценко.

Он также добавил, что завершить следствие по делу Гандзюк планировалось до прошлой пятницы, после чего должно было состояться вручение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру материалов дела для ознакомления. Но появился новый свидетель, показания которого могли бы расширить круг возможных участников заговора относительно убийства активистки.

Как утверждает Луценко, показания именно этого свидетеля уже получала СБУ. И теперь Генпрокуратура ждет передачи ей этих материалов.

Также генпрокурор заверил, что по меньшей мере пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк будут отбывать наказание.

Между тем, адвокат Мангера написал в Facebook, что один из подозреваемых в подготовке нападения на Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) на прошлой неделе был задержан на территории Евросоюза, но после допроса его отпустили, поскольку СБУ без объяснения причин не предоставила документов для экстрадиции в Украину. В итоге европейская полиция отпустила подозреваемого.

Как известно, на Гандзюк напали в июле прошлого года в Херсоне, облив концентрированной серной кислотой. В результате полученных травм в ноябре того же года она скончалась в больнице. Нападение расследуют как завершенное умышленное убийство.

Одним из фигурантов дела является председатель Херсонского облсовета Мангер, который считается организатором преступления. Также в рамках расследования арестовывали предполагаемых исполнителей нападения Игоря Павловского, Сергея Торбина, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Еще один подозреваемый Левин сбежал из Украины.