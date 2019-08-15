Знание нового правописания во время ВНО не будут проверять пять лет, фото — 24 канал

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Нормы нового украинского правописания не будут объектом проверки знаний участников внешнего независимого оценивания (ВНО). При создании заданий по украинскому языку и литературе в них пять лет не будут вносить вопросы, связанные с нормами нового правописания.

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Об этом 15 августа на пресс-конференции в «Укринформе» рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Юрий Бойко.

Чиновник отметил, что такая ситуация будет продолжаться, пока новые нормы не станут сложившейся практикой.

Такие вещи выносят за рамки. Мы в официальном делопроизводстве их используем, но это не будет предметом проверки в задачах ВНО, — сообщил Бойко.

По его словам, не будет ошибкой, если участник ВНО будет использовать слова и, согласно старой, и согласно новой редакции правописания. Бойко привел пример слова «аудиторіия», сообщив, что если абитуриент использует слово «авдиторія», это не будет ошибкой.

Можно по-разному относиться к новым нормам, воспринимать их или нет, но УЦОКО вводит мораторий на их использование в течение ближайших пяти лет. Не будет заданий вроде «авдиторії» — «аудиторії,"эфіру» — «етеру», — рассказал и.о. руководителя УЦОКО.

Новая редакция украинского правописания начала действовать в Украине с 3 июня. Рекомендуется применять нормы и правила новой редакции во всех областях общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.