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Знання нового правопису під час ЗНО не перевірятимуть п'ять років, фото — 24 канал

В Україні запровадили мораторій на перевірку знань нового правопису під час ЗНО (ВІДЕО)

15 сер 2019, 13:08
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Норми нового українського правопису не будуть об'єктом перевірки знань учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Під час укладання завдань з української мови та літератури до них п’ять років не вноситимуть питання, пов’язані з нормами нового правопису.

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Про це 15 серпня на прес-конференції в «Укрінформі» розповів виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Юрій Бойко.

Посадовець зазначив, що така ситуація триватиме, доки нові норми не стануть усталеною практикою.

Такі речі виносять за рамки. Ми в офіційному діловодстві їх використовуємо, але це не буде предметом перевірки в завданнях ЗНО, — повідомив Бойко.

За його словами, не буде помилкою, якщо учасник ЗНО вживатиме слова і, відповідно до старої, і відповідно до нової редакції правопису. Бойко навів приклад слова «аудиторія», повідомивши, що якщо абітурієнт використає слово «авдиторія», це не буде помилкою.

Можна по-різному ставитись до нових норм, сприймати їх чи ні, але УЦОЯО запроваджує мораторій на їх використання впродовж найближчих п’яти років. Не буде завдань на кшталт «авдиторії» — «аудиторії, «етеру» — «ефіру», — розповів в.о. керівника УЦОЯО.

Новий український правопис почав діяти в Україні з 3 червня. Рекомендується застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх галузях суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення.

Джерело: Ракурс


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