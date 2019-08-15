ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль. Фото: Киев Оперативный

https://racurs.ua/n125583-dtp-v-kieve-jenschina-na-audi-oprokinula-policeyskiy-avtomobil-foto-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве произошло сегодня около 12.00 на перекрестке улиц Берлинского и Щусева. Столкнулись две легковушки, в том числе и автомобиль полиции, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате удара служебная машина перевернулась.

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Автомобиль Audi с номером AA3553EK двигался по улице Берлинского, а служебный Renault — по улице Щусева. Все авто остановились, чтобы пропустить служебную машину, но женщина за рулем Audi не заметила машину правоохранителей. Об этом сегодня сообщается в Телеграм-канале сообщества «Киев Оперативный».

Вследствие этого произошло столкновение указанных автомобилей, от чего машина правоохранителей перевернулась.