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Ракурс
ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2019, 14:37
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ДТП в Киеве произошло сегодня около 12.00 на перекрестке улиц Берлинского и Щусева. Столкнулись две легковушки, в том числе и автомобиль полиции, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате удара служебная машина перевернулась.

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Автомобиль Audi с номером AA3553EK двигался по улице Берлинского, а служебный Renault — по улице Щусева. Все авто остановились, чтобы пропустить служебную машину, но женщина за рулем Audi не заметила машину правоохранителей. Об этом сегодня сообщается в Телеграм-канале сообщества «Киев Оперативный».

Вследствие этого произошло столкновение указанных автомобилей, от чего машина правоохранителей перевернулась.

ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве: женщина на Audi опрокинула полицейский автомобиль. Фото: Киев Оперативный

В результате ДТП есть пострадавшие, которым на месте оказали первую медицинскую помощь. Известно, что их жизни ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте аварии затруднено движение транспорта, поэтому водителям советуют объезжать указанный участок.

Источник: Ракурс


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