Пенсии в Украине: 70% граждан получают до 3 тыс. грн, фото — sg.vn.ua

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Ракурс

Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о выплатах различным категориям пенсионеров, а также обнародовал статистику относительно размеров выплат. Как выяснилось, 70% пенсионеров получают до 3 тыс. грн.

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Согласно информации, размещенной в Фейсбук ПФУ, по состоянию на июль 2019 года 42% пенсионеров получали от 1,5 тыс. до 2 тыс. грн.; 27,6% — от 2 тыс. до 3 тыс. грн.

От 3 тыс. до 4 тыс. грн. получают 12,6% пенсионеров страны и только 2,1% — свыше 10 тыс. грн.

Наибольшие выплаты фондом назначаются за выслугу лет — 4 тыс. 124 грн. Впрочем, такие суммы получают только 5% пенсионеров.

Пенсия по возрасту назначена 76% всех получателей, ее средний размер составлял в июле 3 тыс. 9 грн. Пенсия по инвалидности (12%) равнялась 2 тыс. 547 грн, в случае потери кормильца (6%) — 2 тыс. 853 грн, социальная пенсия (1%) — 1 тыс. 571 грн.

В Украине по состоянию на 1 июля 2019 года проживало 11,3 млн пенсионеров. Средний размер выплаты составляет 3 тыс. 6 грн. В 2019 году минимальная пенсия, которую получают украинцы, возрастет в течение года на 9%, ее размер составит 1 тыс. 638 грн.

В начале августа «Ракурс» сообщал, что ПФУ ввел новую опцию — оформление пенсии онлайн. Выплаты теперь можно оформить, не выходя из дома.