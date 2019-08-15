Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
СБУ заперечує звинувачення Луценка й адвоката Мангера в саботажі справи Гандзюк. Фото: vesti-ukr.com

СБУ заперечує звинувачення Луценка й адвоката Мангера в саботажі справи Гандзюк

15 сер 2019, 15:32
999

Служба безпеки України заявила, що не приховувала жодних матеріалів у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, як у цьому звинувачує спецслужбу генеральний прокурор Юрій Луценко.

Loading...

Зокрема, йдеться про матеріали допиту свідка, покази якого могли сприяти розширенню кола підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк. У СБУ запевняють, що протокол допиту було долучено до матеріалів кримінального провадження стосовно голови Херсонської облради Владислава Мангера, можливого виконавця вбивства Олексія Левіна (Москаленка) та ще п’ятьох підозрюваних, а їхній захист ознайомилася з копією документа.

Співробітники СБУ одразу почали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок, — йдеться в заяві СБУ, оприлюдненій сьогодні на сторінці в Facebook.

У спецслужбі стверджують, що матеріали вказаного кримінального провадження разом із супровідним листом від СБУ було направлено Генпрокуратурі 20 травня 2019 року.

Таким чином твердження генпрокурора України, поширене в інтернеті, є помилковим, — заявили в СБУ.

Крім того, СБУ спростовує інформацію, поширену адвокатом Мангера, про те, що в Євросоюзі днями нібито затримали Левіна, повідомляють «Букви».

Це все неправда, — заявили виданню в спецслужбі, коментуючи твердження адвоката.

А джерело в Генпрокуратурі повідомило виданню, що в зв’язку з поширенням такої інформації Головне слідче управління СБУ допитає адвоката Андрія Мурашкіна як свідка.

При цьому співрозмовник запевнив, що Левін все ще перебуває в розшуку.

Раніше Луценко заявив в інтерв’ю ЗМІ, що СБУ приховала матеріали допиту важливого свідка у справі про вбивство Гандзюк.

На Гандзюк напали у липні 2018 року в Херсоні: її облили концентрованою сірчаною кислотою, внаслідок чого в листопаді того ж року вона померла в лікарні.

Серед фігурантів справи про вбивство активістки — керівник Херсонської обласної ради Мангер. Його підозрюють в організації нападу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці (ІНФОГРАФІКА)

Національне антикорупційне бюро розповіло подробиці правопорушення, у здійснення якого підозрюють заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його «помічника»

Новини України
16:48

Репетиція маршу Зеленського до Дня Незалежності: як це було (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні на території заводу «Антонов» у Святошинському районі столиці відбулася репетиція маршу до Дня Незалежності України, який організовує Офіс президента замість скасованого традиційного військового параду

Новини України
16:45

Служба безпеки приховала докази щодо вбивства Гандзюк — Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко висловив звинувачення на адресу СБУ про те, що спецслужба приховали деякі матеріали у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, за допомогою яких можна було розширити коло ймовірних замовників цього злочину

Юридичні новини
13:43
Новини партнерів
Загрузка...