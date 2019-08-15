СБУ заперечує звинувачення Луценка й адвоката Мангера в саботажі справи Гандзюк. Фото: vesti-ukr.com

https://racurs.ua/ua/n125586-sbu-zaperechuie-zvynuvachennya-lucenka-y-advokata-mangera-v-sabotaji-spravy-gandzuk.html

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Служба безпеки України заявила, що не приховувала жодних матеріалів у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, як у цьому звинувачує спецслужбу генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Зокрема, йдеться про матеріали допиту свідка, покази якого могли сприяти розширенню кола підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк. У СБУ запевняють, що протокол допиту було долучено до матеріалів кримінального провадження стосовно голови Херсонської облради Владислава Мангера, можливого виконавця вбивства Олексія Левіна (Москаленка) та ще п’ятьох підозрюваних, а їхній захист ознайомилася з копією документа.

Співробітники СБУ одразу почали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок, — йдеться в заяві СБУ, оприлюдненій сьогодні на сторінці в Facebook.

У спецслужбі стверджують, що матеріали вказаного кримінального провадження разом із супровідним листом від СБУ було направлено Генпрокуратурі 20 травня 2019 року.

Таким чином твердження генпрокурора України, поширене в інтернеті, є помилковим, — заявили в СБУ.

Крім того, СБУ спростовує інформацію, поширену адвокатом Мангера, про те, що в Євросоюзі днями нібито затримали Левіна, повідомляють «Букви».

Це все неправда, — заявили виданню в спецслужбі, коментуючи твердження адвоката.

А джерело в Генпрокуратурі повідомило виданню, що в зв’язку з поширенням такої інформації Головне слідче управління СБУ допитає адвоката Андрія Мурашкіна як свідка.

При цьому співрозмовник запевнив, що Левін все ще перебуває в розшуку.

Раніше Луценко заявив в інтерв’ю ЗМІ, що СБУ приховала матеріали допиту важливого свідка у справі про вбивство Гандзюк.

На Гандзюк напали у липні 2018 року в Херсоні: її облили концентрованою сірчаною кислотою, внаслідок чого в листопаді того ж року вона померла в лікарні.

Серед фігурантів справи про вбивство активістки — керівник Херсонської обласної ради Мангер. Його підозрюють в організації нападу.