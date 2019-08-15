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Екс-міністра внутрішніх справ Захарченка заочно арештовано. Фото: visti.ks.ua

Екс-міністра внутрішніх справ Захарченка заочно арештовано

15 сер 2019, 16:08
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Віталій Захарченко, колишній глава Міністерства внутрішніх справ України, заочно арештований за рішенням Печерського райсуду Києва.

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Причиною арешту вказано відмивання Захарченком та його оточенням понад 10,3 млрд грн через київський «Смартбанк», повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на копію резолютивної частини судового рішення.

Заочне рішення про запобіжний захід у виді утримання під вартою для Захарченка було ухвалено сьогодні за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління спецрозслідування Генпрокуратури.

Досудове розслідування стосовно колишнього міністра та його оточення розслідується за фактом вчинення декількох злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 368 (хабарництво) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Окрім цього, Захарченка підозрюють в організації злочинної групи, яка перешкоджала проведенню масових акцій протестів. Учасники групи з числа співробітників правоохоронних органів часів керівництва МВС Захарченка підозрюються в перевищенні службових повноважень, що призвело до вбивств мирних протестувальників 18−20 лютого 2014 року під час Революції гідності в Києві.


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