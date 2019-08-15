Репетиция марша Зеленского ко Дню Независимости состоялась в Киеве. Фото: Капитал

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Марш ветеранов ко Дню Независимости Украины сегодня утром репетировали на территории завода «Антонов» в Киеве.

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Участие в репетиции мероприятия, которое организовывает Офис президента, принимали военные, нацгвардейцы и представители Пограничной службы Украины, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня же состоялась и репетиция награждения военных.

В центре Киева марш президента, приуроченный ко Дню Независимости Украины, планируют провести до 11.00 утра 24 августа.

А уже в 11.00 в центре города начнется Марш защитников Украины, который организовывают волонтеры, ветераны войны и семьи погибших военных. Для участия в этом мероприятии уже зарегистрировались более 9 тыс. человек.

Репетицию мероприятия Офиса президента прокомментировал Юрий Бирюков, волонтер и соратник экс-президента Петра Порошенко.