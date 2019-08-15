Репетиция марша Зеленского ко Дню Независимости: как это было (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125590-repeticiya-marsha-zelenskogo-ko-dnu-nezavisimosti-kak-eto-bylo-foto-video.htmlРакурс
Марш ветеранов ко Дню Независимости Украины сегодня утром репетировали на территории завода «Антонов» в Киеве.
Участие в репетиции мероприятия, которое организовывает Офис президента, принимали военные, нацгвардейцы и представители Пограничной службы Украины, говорится в сюжете ТСН.
Сегодня же состоялась и репетиция награждения военных.
В центре Киева марш президента, приуроченный ко Дню Независимости Украины, планируют провести до 11.00 утра 24 августа.
А уже в 11.00 в центре города начнется Марш защитников Украины, который организовывают волонтеры, ветераны войны и семьи погибших военных. Для участия в этом мероприятии уже зарегистрировались более 9 тыс. человек.
Репетицию мероприятия Офиса президента прокомментировал Юрий Бирюков, волонтер и соратник экс-президента Петра Порошенко.
На территории «Антонова» началась репетиция… парада. Нет, не Марша ветеранов, а именно парада. Чуть больше десятка «коробок» ВСУ, НГУ, ГПСУ, ГСЧС. Все так, как всегда. С мелкими и незначительными нюансами, — написал он Facebook.