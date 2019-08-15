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Юрий Гримчак, фото: «112 Украина»
Грымчаку и его «помощнику» объявлено подозрениеhttps://racurs.ua/n125601-grymchaku-i-ego-pomoschniku-obyavleno-podozrenie.htmlРакурс
Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» Игорю Овдиенко объявлено подозрение в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса).
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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что, по данным следствия, они завладели денежными средствами в особо крупных размерах.
По информации «Телеканала 24», подозрение Грымчаку и его доверенному лицу вручили в помещении изолятора временного содержания ГУ МВД. Избрание меры пресечения состоится 16 августа.
По словам адвоката Овдиенко Татьяны Матяш, ее подзащитного и Грымчака подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долл. США. Ранее правоохранительные органы сообщали, что речь идет о сумме 1,1 млн долл.
Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник сообщил журналистам, что защита до сих пор не понимает, какой орган занимается досудебным расследованием. По его словам, в подозрении написано одно, а фактически следователи говорят совсем другое.
Кроме того, не известно, где именно будет избираться мера пресечения. Это может быть Черниговский суд или Печерский суд Киева, отметил Мельник.
Грымчака и Овидиенка задержали 14 августа.
Напомним, в НАБУ сегодня рассказали подробности этого дела.
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