Михайличенку довірили тренування «Динамо». Фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n125592-myhaylychenku-doviryly-trenuvannya-dynamo-foto.html

Ракурс

Олексій Михайличенко став новим тренером київського «Динамо». Вже завтра, 16 серпня, відбудеться перше тренування команди під його керівництвом.

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До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по «Динамо», який грав на позиції нападника, Вадим Євтушенко. Про це повідомлено на сайті клубу.

Однак, є й інформація про те, що нового тренера столичного клубу назначено на тимчасовій основі до кінця поточного року. Після цього «Динамо» розглядатиме іншу кандидатуру на посаду головного тренера, повідомляє Sportarena.

Інші умови контракту Михайличенка з «Динамо» поки що залишаються невідомими.

Окрім Михайличенка, керівництво ФК розглядало також кандидатури колишнього тренера луганського клубу «Зоря» Юрія Вернидуба, селекціонера клубу Олександра Заварова та колишнього футболіста, екс-тренера московського «Динамо» Юрія Калітвінцева.

Михайличенко вже був головним тренером київського «Динамо» у період 2002−2004 років та в 2012 році. За час його керування команда двічі перемогла на чемпіонаті України й отримала Кубок країни у 2003 році. Також він тренував молодіжку «Динамо», молодіжну та дорослу українські збірні.

Нагадаємо, що напередодні, 14 серпня, столичний клуб припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем після програшу команді «Брюгге».