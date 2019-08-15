Будівля Верховної Ради, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n125591-verhovna-rada-rozpochalosya-tretie-pidgotovche-zasidannya-translyaciya.html

Ракурс

Розпочалося третє засідання підготовчої депутатської групи з числа депутатів нової Верховної Ради IX скликання.

Loading...

У ньому беруть участь представники всіх політичних партій, котрі на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня, здолали прохідний п’ятивідсотковий бар'єр.

Кількість делегатів від кожної партії визначається результатами парламентських виборів.

Так, партію «Слуга народу» представляють 17 осіб, «Опозиційну платформу — За життя» — троє, «Батьківщину» та «Європейську солідарність» — по двоє, «Голос» — один представник.

Очолює засідання представник «Слуги народу» Дмитро Разумков.

Засідання відбувається в конференц-залі Верховної Ради.

Очікується, що депутати розглянуть питання профільних комітетів: їхню кількість, назви та склад.

Перше засідання Верховної Ради IX скликання заплановане на 29 серпня.

Нагадаємо, друге засідання підготовчої депутатської групи відбулося 14 серпня.