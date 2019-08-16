Високі технології: зрозуміти заплутані фінансові звіти допоможе створена британськими ученими програма

Британські учені створили додаток для аналізу заплутаних фінансових звітів

https://racurs.ua/ua/n125603-vysoki-tehnologiyi-zrozumity-zaplutani-finansovi-zvity-dopomoje-stvorena-brytanskymy-uchenymy.html

Ракурс

Спростити розуміння заплутаних фінансових звітів компаній допоможе створений британськими вченими додаток CFIE-FRSE (The Corporate Financial Information Environment — Final Report Structure Extractor, «Корпоративне фінансова інформаційне середовище — Екстрактор структури остаточного звіту»).

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Ця програма скорочує важкі для розуміння перевантажені даними фінансові звіти, щоб допомогти інвесторам та регулюючим органам, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Щорічні звіти компанії читати майже неможливо, наголошують учені.

Розроблена британськими науковцями програма здійснює «розтин» та аналіз наративних аспектів річних звітів компаній. Ці документи передусім спрямовані на акціонерів, але також використовуються іншими зацікавленими сторонами, включаючи фінансових аналітиків, потенційних інвесторів, журналістів та регуляторів.

Дослідники зазначають, що наразі немає єдиної структури для таких документів, що ускладнює порівняння і великомасштабний аналіз. Розроблений ними додаток призначений для того, щоб пробитися крізь складну для розуміння мову річних звітів і допомогти користувачам визначити незвичайні моменти в корпоративних звітах, які можуть допомогти відрізнити довгострокові фінансові показники від завищеного короткострокового прибутку.

Контролюючим органам програма може допомогти побачити, де підприємства можуть намагатися приховати інформацію й потрібне втручання.

Річні звіти є дуже неструктурованими, і різні компанії звітують по-різному, що робить вилучення контенту та порівняння звітів дуже важким. Майже кожен документ відрізняється, — наголошують дослідники.

Тому CFIE-FRSE пройшов навчання за визначенням набору загальних назв розділів (типів) на основі навчального списку синонімів, складеного фахівцями в області бухгалтерського обліку і фінансів.

Наприклад, програма здатна визначити, що «Лист акціонерам» в звіті однієї компанії збігається із «Заявою голови ради директорів» в звіті іншої компанії, — наголошують дослідники.

Зазначається, що цей додаток вже викликав зацікавлення з боку керівників інвестиційних і хедж-фондів, яким він надає можливість отримати більш повне уявлення про статус і стабільність компаній, а також регулюючих органів, які прагнуть оцінити ефективність регулювання.

CFIE-FRSE проаналізував понад 26 тис. документів, опублікованих між 2003 та 2017 роками компаніями, які котируються на Лондонській біржі. В результаті, зокрема, було виявлено, що за останнє десятиліття середня довжина звіту зросла більш ніж удвічі, майже до 34 тис. слів, зазначають учені.

Завантажити програму можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно вчені створили додаток, який дозволяє побачити навколишній світ очима крихітних приматів.