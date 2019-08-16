Дональд Трамп, фото: The Epoch Times

https://racurs.ua/ua/n125604-tramp-hoche-prydbaty-naybilshyy-ostriv-u-sviti-zmi.html

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Президент США Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Гренландії — найбільшого острова у світі.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі.

Наразі Гренландія є автономною установчою країною в складі Королівства Данія.

Джерела видання повідомляють, що Трамп з різним ступенем серйозності неодноразово висловлював зацікавленість у можливості придбання цього острова, розташованого між північною частиною Атлантичного океану та Північним Льодовитим океаном, на схід від Канадського Арктичного архіпелагу.

Зазначається, що він навіть просив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу цього проекту. Хоча джерела видання зауважують, що відповідні ініціативи з боку Трампа звучали з «різною ступінню серйозності».

Частина радників президента США вважають, що ідея купівлі Гренландії — всього лише «швидкоплинне захоплення» Трампа, яке навряд чи здійсниться.

Однак, попри певну легковажність цієї ідеї, історія знає подібний прецедент у американсько-датських відносинах. У 1917 році США придбали датську Вест-Індію, розташовану на межі між Карибським морем та Атлантичним океаном, перейменувавши цю територію у Американські Віргінські Острови.

У 1946 році президент США Гаррі Трумен намагався придбати Гренландію за 100 млн дол., проте тоді він отримав відмову.

Американські військові вже мають велику авіабазу на Гренландії, розташовану на північному заході острова. Її персонал складається з 600 осіб.

Наступного місяця Трамп здійснить свій перший офіційний візит до Данії, хоча навряд чи придбання Гренландії буде на порядку денному його переговорів з владою цієї країни.

Нагадаємо, адміністрація Трампа в цьому році планує «закрутити гайки» мігрантам, які отримують соцдопомогу в США. Влада США відмовлятиме у видачі посвідки на проживання, а також інших привілеях іноземцям, які не можуть себе забезпечити.