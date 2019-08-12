Трамп «закрутив гайки» мігрантам, які отримують соцдопомогу у США, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n125475-tramp-zakrutyv-gayky-migrantam-yaki-otrymuut-socdopomogu-u-ssha.html

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Влада США відмовлятиме у видачі посвідки на проживання, а також іншим привілеям іноземцям, які отримують соціальну допомогу і не можуть себе забезпечити.

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Новація, яку влада запроваджує із середини жовтня цього року, може вплинути на 22 млн людей. Крім посвідки на проживання, вони не зможуть претендувати на громадянство, не зможуть в’їхати до країни, отримати Green Card.

Про новацію 12 серпня розповіли в адміністрації президента США. Норма зачепить не стільки нелегальних мігрантів, а тих, хто в’їхав чи має намір прибути до Сполучених Штатів законно. В’їзд стане неможливим, якщо майбутніх мігрантів запідозрять в тому, що вони в майбутньому потребуватимуть соцдопомоги.

Нові правила зачеплять осіб, які впродовж останніх трьох років більш ніж 12 місяців отримували соціальну допомогу. Якщо людина отримувала одразу два види допомоги, то місяць рахуватимуть за два.

Іммігранти мусять бути фінансово самодостатніми, аби американські громадяни могли й далі користуватися своїми пільгами, — повідомляється у заяві Білого дому.

Адміністрація США вважає, що принаймні у половині сімей, які не мають громадянства, є хоча б одна людина, яка користується програмою охорони здоров’я Medicaid, понад 50% родин користуються принаймні однією соцпрограмою.

Із жовтня цього року служба громадянства та імміграції, оцінюючи перспективу наданні дозволу на проживання у США, враховуватиме не тільки освіту і дохід родини, але й факт отримання соціальної допомоги.

У листопаді минулого року Трамп вже підписав указ, який обмежив можливість просити про надання притулку.