Трамп «закрутил гайки» мигрантам, которые получают соцпомощь в США, фото — DW

https://racurs.ua/n125475-tramp-zakrutil-gayki-migrantam-kotorye-poluchaut-socpomosch-v-ssha.html

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Власти США будут отказывать в выдаче вида на жительство, а также другим привилегиям иностранцам, которые получают социальную помощь и не могут себя обеспечить.

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Новация, которую власти начнут вводит с середины октября этого года, может повлиять на 22 млн человек. Кроме вида на жительство, они не смогут претендовать на гражданство, не смогут въехать в страну, получить Green Card.

О новации 12 августа рассказали в администрации президента США. Норма затронет не столько нелегальных мигрантов, а тех, кто имеет намерение прибыть в Соединенные Штаты законно. Въезд станет невозможным, если будущих мигрантов заподозрят в том, что они в будущем будут нуждаться в соцпомощи.

Новые правила коснутся лиц, которые на протяжении последних трех лет более 12 месяцев получали социальную помощь. Если человек получал сразу два вида помощи, то месяц будут считать за два.

Иммигранты должны быть финансово самодостаточными, чтобы американские граждане могли и дальше пользоваться своими льготами, — сообщается в заявлении Белого дома.

Администрация США считает, что по крайней мере в половине семей, не имеющих гражданства, есть хотя бы один человек, который пользуется программой здравоохранения Medicaid, а более 50% семей пользуются по крайней мере одной соцпрограммой.

С октября этого года служба гражданства и иммиграции, оценивая перспективу предоставлении вида на жительство в США, будет учитывать не только образование и доход семьи, но и факт получения социальной помощи.

В ноябре прошлого года Трамп уже подписал один указ, который ограничил возможность просить о предоставлении убежища.