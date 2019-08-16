Розташування мікрорайону проживання впливає на ймовірність передчасної смерті, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n125605-peredchasna-smertnist-zalejyt-vid-mikrorayonu-projyvannya.html

Ракурс

Передчасна смертність частково залежить від мікрорайону проживання. Зокрема, забруднення навколишнього середовища та доступ до медичної допомоги відіграють важливу роль у підтримці здоров’я та самопочуття.

Loading...

Такого висновку дійшли канадійські вчені, проаналізувавши зв’язок між передчасною смертністю і поєднанням екологічних, медичних, соціально-економічних і демографічних факторів щодо жителів 140 районів Торонто, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у журналі ScienceDirect.

Окрім цілком очікуваних висновків про те, що в районах з меншою кількістю дерев, більш високим рівнем забруднення і більш низьким загальним рівнем доходів як правило варто очікувати більш високий рівень смертності, були виявлені несподівані результати.

Так, виявилося, що більш високі рівні ультрадрібних частинок і канцерогенів, пов’язаних з дорожнім рухом, не завжди корелюють з більш високими показниками передчасної смертності.

У більших передмістях з більш високим рівнем забруднення, ніж у центральних районах, спостерігалося зниження показника передчасної смертності приблизно на 17 смертей на 100 тис. осіб. Це зниження еквівалентно споживанню на 125 сигарет в рік менше.

Це суперечить іншим опублікованим даним, — наголошують учені. — Взагалі, більші забруднення пов’язані з більшою передчасною смертністю. У цьому випадку приміські мікрорайони також мали меншу пішохідну доступність, що може мінімізувати вплив на здоров’я.

Можливо також, що різниці між тим, де людина живе і де вона працює, грають певну роль у загальний вплив забруднюючих речовин. У нас є інші гіпотези, які вийшли за рамки нашого дослідження. Але ми були здивовані, — зазначаються дослідники.

Ще однією несподіванкою було виявлення підвищеного рівня смертності на територіях, розташованих уздовж берегової лінії, з хорошим деревним покривом, широкими зеленими насадженнями та не більшим зафіксованим рівнем забрудненням, ніж у інших районах міста. Зокрема, в одному з таких районів розташовувався Національний парк Руж.

Можливо, причиною цього є вплив наразі невстановлених забруднювачів у прибережних водах чи повітрі, припускають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що забруднення повітря в місцях проживання батьків негативно впливає на інтелект дітей.