Instagram запровадив функцію, яка дозволить повідомляти про фейки

Соцмережа Instaram запровадила нову функцію, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n125608-instagram-zaprovadyv-funkciu-yaka-dozvolyt-povidomlyaty-pro-feyky.html

Ракурс

Популярна соціальна мережа Instagram (Інстаграм) запровадила функцію, яка дозволить користувачам повідомляти про публікації, котрі, на їхню думку, є фейковими.

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Після отримання відповідних повідомлень публікації перевірять експерти з фактчекінгу. Про це повідомляє міжнародна фактчекінгова мережа Poynter.

Визнані недостовірними публікації не видалятимуть, однак їх важче буде знайти в пошуковій видачі. Так, буде заборонене просування таких публікацій за допомогою хештегів.

З 15 серпня ця функція вже запрацювала в США, очікується, що протягом двох тижнів її запровадять в решті світу.

Для повідомлення про ймовірний фейк потрібно натиснути на розташований у правому верхньому кутку над публікацією значок з трьох крапок, після чого обрати в меню пункт «Неналежний контент», а в ньому натиснути на рядок «Хибна інформація».

Експерти Poynter навели приклад того, як працюватиме ця функція.

Скажімо, хтось розміщує зображення, яке говорить, що 2 + 2 = 5, і використовує хештег #MathExpert (експерт з математики — ред.) для просування його публікації в Instagram. Щойно сертифікована перевірка фактів оцінює цю публікацію як помилкову, цей вміст перестає відображатися на сторінці хештегів #MathExpert, — зазначили в фактчекінговій мережі.

В Instagram люди використовують кілька хештегів для поширення свого контенту, щоб він відображався на різних сторінках. Саме в цій сфері ми і будемо працювати, — прокоментувала запровадження нової функції офіційний представник власника Instagram компанії Facebook Стефані Отуей.

Нагадаємо, у травні в Instagram заявили, що блокуватимуть хештеги про шкідливість вакцинації.