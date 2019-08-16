Усик вперше битиметься як суперваговик 12 жовтня. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/ua/n125609-usyk-vpershe-bytymetsya-yak-supervagovyk-12-jovtnya.html

Ракурс

Олександр Усик, який мав титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, вперше битиметься в статусі суперваговика 12 жовтня.

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Дебютний бій у суперважкій вазі 32-річний український боксер проведе на Wintrust Arena в американському Чикаго, повідомив менеджер Усика Егіс Клімас в Instagram.

При цьому ім’я супротивника Усика поки що не розголошується.

Українець мав боксувати у суперважкій вазі з камерунцем Карлосом Такамом навесні цього року, але бій скасували через травму Усика. У свою чергу Такам змінив промоутера й це може завадити йому провести бій із українським боксером.

Якщо під час свого дебюту як суперваговика Усик здобуде перемогу, то наступним для нього стане чемпіонський бій із переможцем реваншу між Ентоні Джошуа й Енді Руїсом, який запланований до кінця поточного року.

Як відомо, досі Усик вигравав усі 16 своїх боїв, із яких 12 завершив нокаутами супротивників. Востаннє Усик бився в листопаді минулого року. Тоді він переміг нокаутом британця Тоні Белью, захистивши свої титули у важкій вазі. Але він їх втратив, коли вирішив перейти у суперважку вагову категорію боксерів.