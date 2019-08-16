Мощный тайфун в Японии привел к жертвам и эвакуации тысяч жителей. Фото: Обозреватель

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Тайфун «Кроса» в Японии, который обрушился на южное побережье страны, уже привел к жертвам: по меньшей мере один человек погиб и 50 получили травмы различной степени тяжести. Более 7 тыс. человек были эвакуированы из районов действия стихии.

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Эпицентр разрушений в результате тайфуна пришелся на пригород Хиросима. Дома в зоне бедствия остались без электричества. Об этом сообщило японское издание NHK, сославшись на метеорологическое агентство страны.

Первой жертвой тайфуна «Кроса» стал пожилой рыбак из Хиросимы, которого накрыло высокой волной и смыло прямо с судна у берега.

Мощный ветер скоростью 126 км/ч выкорчевывал деревья и переворачивал грузовики. Реки вышли из берегов и затопили дороги, в результате чего парализовано движение на шоссе. Волны достигают 9 м в высоту.

Из-за шторма на юге Японии отменены 700 внутренних авиационных рейсов, остановлено движение поездов между Осакой и Кокурой, а также прекращено сообщение между островом Сикоку и японским побережьем из-за отмены всех паромных рейсов.