В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: lexltd.com.ua

https://racurs.ua/n125612-v-kievskoy-oblasti-napali-na-nardepa-obyavlen-plan-perehvat-foto.html

Ракурс

Нападение на народного депутата произошло сегодня около 10.00 в поселке Гостомель Киевской области.

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План «Перехват» для розыска налетчиков объявлен по всей области, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Нападавших было двое, они брызнули в лицо нардепу слезоточивым газом «Терен-4» и облили его жидкостью, похожей на экскременты. Сейчас проводится экспертиза этого вещества.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.

Ни имени потерпевшего народного депутата, ни данных о его состоянии полиция не сообщила. Однако внефракционный нардеп Виталий Куприй написал в Facebook, что неизвестные напали именно на него.