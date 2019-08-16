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В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: lexltd.com.ua

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват» (ФОТО)

16 авг 2019, 12:23
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Нападение на народного депутата произошло сегодня около 10.00 в поселке Гостомель Киевской области.

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План «Перехват» для розыска налетчиков объявлен по всей области, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Нападавших было двое, они брызнули в лицо нардепу слезоточивым газом «Терен-4» и облили его жидкостью, похожей на экскременты. Сейчас проводится экспертиза этого вещества.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.

Ни имени потерпевшего народного депутата, ни данных о его состоянии полиция не сообщила. Однако внефракционный нардеп Виталий Куприй написал в Facebook, что неизвестные напали именно на него.

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Нацполиция

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Виталий Куприй / Facebook

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Виталий Куприй / Facebook

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Виталий Куприй / Facebook

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Виталий Куприй / Facebook

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: Виталий Куприй / Facebook

Источник: Ракурс


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