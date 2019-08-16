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В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват». Фото: lexltd.com.ua
В Киевской области напали на нардепа: объявлен план «Перехват» (ФОТО)https://racurs.ua/n125612-v-kievskoy-oblasti-napali-na-nardepa-obyavlen-plan-perehvat-foto.htmlРакурс
Нападение на народного депутата произошло сегодня около 10.00 в поселке Гостомель Киевской области.
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План «Перехват» для розыска налетчиков объявлен по всей области, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.
Нападавших было двое, они брызнули в лицо нардепу слезоточивым газом «Терен-4» и облили его жидкостью, похожей на экскременты. Сейчас проводится экспертиза этого вещества.
С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.
Ни имени потерпевшего народного депутата, ни данных о его состоянии полиция не сообщила. Однако внефракционный нардеп Виталий Куприй написал в Facebook, что неизвестные напали именно на него.
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