Наталья Корчак, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125613-premii-v-napk-sud-vozobnovil-delo-protiv-rukovoditelnicy-vedomstva.html

Ракурс

Соломенский районный суд Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о прекращении производства относительно руководительницы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак.

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Речь идет о закрытом НАБУ 16 апреля производстве о назначении Корчак самой себе премий, которое осуществлялось по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), сообщает агентство «Українські новини».

Соответствующее решение было принято 20 июня.

Отмечается, что истец, который обратился в суд в связи с закрытием производства относительно Корчак, отмечал, что в этом деле не было осуществлено ни одного следственного действия, в частности, не было получено ни одного временного доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК и имеют значение для этого уголовного производства.

Со своей стороны, в НАБУ утверждали, что Корчак действовала в пределах предоставленных ей законом полномочий, и, назначая премии, обращалась за разъяснением в соответствующие органы.

Кроме того, в НАБУ отметили, что Счетная палата, проверяя деятельность НАПК за период 2016—2017 годов, не выявила нарушений.

О назначении НАПК высоких премий — по 200 тыс. грн, стало известно во время парламентских слушаний в апреле 2017 года. Тогда относительно Корчак антикоррупционные органы открыли уголовное производство.

Напомним, в конце июля НАПК распределило более 150 млн грн бюджетных средств на финансирование деятельности политических партий.