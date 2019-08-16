Справа «Роттердам плюс»: суд відпустив під заставу гендиректора «ДТЕК Мережі»

Івана Гелюха відпустили під заставу на суму 9,6 млн грн

https://racurs.ua/ua/n125618-sprava-rotterdam-plus-sud-vidpustyv-pid-zastavu-gendyrektora-dtek-mereji.html

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Солом’янський районний суд Києва відпустив під заставу на суму 9,6 млн грн генерального директора компанії «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха, затриманого в межах розслідування справи щодо формули «Роттердам плюс».

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Гелюха Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють у завданні збитків на суму 18,86 млрд грн внаслідок запровадження формули «Роттердам плюс». Про це повідомляє видання «Слово і Діло».

Зазначається, що прокуратура просила для Гелюха взяття під варту з альтернативою застави на суму 99,99 млн грн, мотивуючи це тим, що за останні роки він офіційно заробив 31 млн грн. Крім того, наголошував прокурор САП Віталій Пономаренко, за ще одного фігуранта цієї справи — Бориса Лісового, заставу внесла сама компанія ДТЕК, тож за Гелюха вона, на його думку, теж могла внести заставу, якщо він сам цього не зможе зробити.

Формула «Роттердам плюс» була запроваджена у 2017 році, у зв’язку з втратою територій на Донбасі, де здійснювалося добування антрацитового вугілля, котре використовувалося на більшості теплоелектростанцій України.

Згідно з цією формулою, в ціну електроенергії закладалася вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен.

Дія формули була припинена з 1 липня цього року у зв’язку з початком роботи нового ринку електроенергії в Україні.

Нагадаємо, про оголошення підозри Гелюху та Лісовому стало відомо 14 серпня.