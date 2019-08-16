Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Померла принцеса Нідерландів Крістіна. Фото: Day.Az

Померла принцеса Нідерландів Крістіна — найзагадковіша королівська персона (ФОТО)

16 сер 2019, 14:05
999

Принцеса Крістіна померла в Гаазі в палаці Нордейнде. Упродовж останніх років вона страждала від онкологічного захворювання — раку кісток.

Loading...

Церемонія прощання з Крістіною Нідерландською буде закритою. Як повідомила інформаційна служба уряду Нідерландів у Twitter, принцесу кремують.

Померла принцеса Нідерландів Крістіна. Фото: Wikimedia Commons

Голландська принцеса була однією з чотирьох дочок колишньої королеви Нідерландів Юліани і молодшою сестрою екс-королеви Беатрікс.

Нинішні король Віллем-Олександр і королева Максима, а також принцеса Беатріс вже публічно висловили свої співчуття з приводу смерті їхньої сестри та тітки.

Померла принцеса Нідерландів Крістіна. Фото: International News

Принцесу Крістіну вважали найзагадковішою з королівських персон. Вона не любила публічності, тому переїжджала з однієї країни до іншої у пошуках усамітнення. Тривалий час вона жила в Нью-Йорку та містах Італії. Також Крістіна була відома своїм музичним талантом і любов’ю до мистецтва.

Спочатку її звали Марейке, але пізніше вона змінила ім’я. У 1975 році принцеса вийшла заміж і стала матір’ю трьох дітей. Але в 1996 році шлюб було розірвано.

Померла принцеса Нідерландів Крістіна. Фото: Wikimedia Commons

Окрім онкологічного захворювання, що спіткало її в літньому віці, принцеса деякий період свого життя страждала від сліпоти унаслідок дитячої травми. Але з часом зір Крістіни вдалося відновити.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Справу проти Гройсмана закрило НАБУ

НАБУ закрило справу щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, розпочату у зв’язку з рішенням уряду про передачу будівлі розташованого в місті Моршин Львівської області санаторію в управління Державної прикордонної служби

Новини України
14:57

Справа «Роттердам плюс»: суд відпустив під заставу гендиректора «ДТЕК Мережі»

Солом’янський райсуд Києва відпустив під заставу гендиректора компанії «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха, затриманого в межах розслідування справи щодо формули «Роттердам плюс». Сума застави становить 9,6 млн грн

Новини України
14:29
Новини партнерів
Загрузка...