Померла принцеса Нідерландів Крістіна. Фото: Day.Az

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Принцеса Крістіна померла в Гаазі в палаці Нордейнде. Упродовж останніх років вона страждала від онкологічного захворювання — раку кісток.

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Церемонія прощання з Крістіною Нідерландською буде закритою. Як повідомила інформаційна служба уряду Нідерландів у Twitter, принцесу кремують.

Голландська принцеса була однією з чотирьох дочок колишньої королеви Нідерландів Юліани і молодшою сестрою екс-королеви Беатрікс.

Нинішні король Віллем-Олександр і королева Максима, а також принцеса Беатріс вже публічно висловили свої співчуття з приводу смерті їхньої сестри та тітки.

Принцесу Крістіну вважали найзагадковішою з королівських персон. Вона не любила публічності, тому переїжджала з однієї країни до іншої у пошуках усамітнення. Тривалий час вона жила в Нью-Йорку та містах Італії. Також Крістіна була відома своїм музичним талантом і любов’ю до мистецтва.

Спочатку її звали Марейке, але пізніше вона змінила ім’я. У 1975 році принцеса вийшла заміж і стала матір’ю трьох дітей. Але в 1996 році шлюб було розірвано.

Окрім онкологічного захворювання, що спіткало її в літньому віці, принцеса деякий період свого життя страждала від сліпоти унаслідок дитячої травми. Але з часом зір Крістіни вдалося відновити.