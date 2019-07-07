Принцесу Діану згадали під час хрестин її внука, фото — Інстаграм королівської родини

https://racurs.ua/ua/n124029-megan-i-garri-vshanuvaly-pam-yat-pryncesy-diany-pid-chas-hrestyn-syna-foto.html

Ракурс

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оригінально вшанували пам’ять принцеси Діани під час хрестин сина Арчі.

Loading...

Особлива подія в королівській родині відбулася 6 липня — хрещення первістка Гаррі та Маркл, двомісячного Арчі Харрісона. У Віндзорському замку зібралося три десятки родичів і друзів пари. І хоча герцоги Сассекські вважали за краще зберегти в суворій таємниці всі деталі цього моменту, було зрозуміло, що камерне торжество стало даниною поваги і любові матері Гаррі — загиблій принцесі Діані Уельській, повідомляє Elle.

У кількох інтерв’ю, які Гаррі давав в останні роки, він розповів, що згадує про Леді Ді кожен день, намагаючись заповнити ту порожнечу, яка утворилася в його серце після смерті мами. Ось чому в найбільш емоційні моменти життя Діана служить йому джерелом натхнення.

У центрі офіційного фото із Віндзорського палацу поруч з матір’ю Меган Маркл Доріей позують Сара Маккоркодейл і баронеса Джейн Феллоуз — сестри Діани. У той же час на ньому відсутні брати принца Чарльза, спадкоємця британського престолу і чоловіка загиблої принцеси.

Інша важлива деталь — меблі в кімнаті. Герцог і герцогиня Сассекські вибрали ті ж зелені дивани та крісла, що були на хрестинах самого принца Гаррі у 1984 році, коли він сидів на руках у мами.

До речі, офіційні весільні фото Гаррі та Маркл у травні 2018 року було також зроблено в цій кімнаті.