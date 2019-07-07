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Принцессу Диану вспомнили во время крестин ее внука, фото — Инстаграм королевской семьи

Меган и Гарри почтили память принцессы Дианы во время крестин сына (ФОТО)

7 июл 2019, 18:54
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл оригинально почтили память принцессы Дианы во время крестин сына Арчи.

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Особенное событие в королевской семье произошло 6 июля — крещение первенца Гарри и Маркл, двухмесячного Арчи Харрисона. В Виндзорском замке собралось три десятка родственников и друзей пары. И хотя герцоги Сассекские предпочли сохранить в строжайшей тайне все детали этого момента, было понятно, что камерное торжество стало данью уважения и любви матери Гарри — принцессе Диане Уэльской, сообщает Elle.

В нескольких интервью, которые Гарри давал в последние годы, он рассказал, что вспоминает о Леди Ди каждый день, пытаясь заполнить ту пустоту, которая образовалась в его сердце после смерти мамы. Вот почему в наиболее эмоциональные моменты жизни Диана служит ему источником вдохновения.

Принцессу Диану вспомнили во время крестин ее внука, фото — Инстаграм королевской семьи

В центре официального фото из Виндзорского дворца рядом с матерью Меган Маркл Дорией позируют Сара Маккоркодейл и баронесса Джейн Феллоуз — сестры Дианы. В то же время на нем отсутствуют братья принца Чарльза, наследника британского престола и мужа погибшей принцессы.

Другая важная деталь — мебель в комнате. Герцог и герцогиня Сассекские выбрали те же зеленые диваны и кресла, которые были на крестинах самого принца Гарри в 1984 году, когда он сидел на руках у мамы.

Принцессу Диану вспомнили во время крестин ее внука, фото — Инстаграм королевской семьи

Кстати, официальные свадебные фото Гарри и Маркл в мае 2018 года были также сделаны в этой комнате.


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