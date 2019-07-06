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Ракурс
Меган Маркл и принц Гарри покрестили маленького Арчи. Фото: Сегодня

Меган Маркл и принц Гарри покрестили маленького Арчи (ФОТО)

6 июл 2019, 20:43
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Меган Маркл и принц Гарри покрестили своего маленького сына Арчи. На торжественное мероприятие пришли члены королевской семьи, однако королевы Елизаветы II на крещении не было. Из-за плотного графика бабушка не смогла прибыть на маленький праздник королевского внука.

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Королевская чета уже поделилась первыми фотографиями с торжественной церемонии крещения Арчи на официальной странице в Instagram. На общую фотографию попали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские.

Меган Маркл и принц Гарри окрестили маленького Арчи. Фото: Instagram

Всего на церемонию таинства прибыли 25 человек, среди которых фотограф и ближайшие родственники королевской четы. Крестили маленького Арчи в Виндзорском замке в личной часовне королевы Елизаветы.

Кто стал крестными родителями сына принца Гарри и Меган Маркл пока неизвестно. Однако, в СМИ появлялась информация, что для почетной роли могли выбрать теннисистку Серену Уильямс, с которой Меган дружит уже около 10 лет. Еще одной кандидаткой в крестные матери могла стать стилист Джессика Малруни, также близкая подруга Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри окрестили маленького Арчи. Фото: Instagram

Отметим, что стало известно о предстоящем путешествии в Южную Африку, в которую королевская чета отправится со своим сыном. Сейчас пара уже в третий раз ищет няню для Арчи, которая согласится сопровождать семью в путешествии.

Как ранее сообщалось, на День отца королевская чета опубликовала новые фотографии с сыном.

Источник: Ракурс


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