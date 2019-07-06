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Ракурс
Меган Маркл та принц Гаррі похрестили маленького Арчі. Фото: Сегодня

Меган Маркл та принц Гаррі похрестили маленького Арчі (ФОТО)

6 лип 2019, 20:43
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Меган Маркл та принц Гаррі похрестили свого маленького сина Арчі. На урочистий захід прийшли члени королівської сім’ї, однак королеви Єлизавети ІІ на хрещенні не було. Через щільний графік бабуся не змогла прибути на маленьке свято королівського онука.

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Королівське подружжя вже поділилось першими фотографіями з урочистої церемонії хрещення Арчі на офіційній сторінці в Instagram. На загальну світлину потрапили принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, а також герцоги Кембриджські.

Меган Маркл та принц Гаррі похрестили маленького Арчі. Фото: Instagram

Усього на церемонію таїнства прибули 25 осіб, серед який фотограф та найближчі родичі королівського подружжя. Хрестили маленького Арчі у Віндзорському замку в особистій каплиці королеви Єлизавети.

Меган Маркл та принц Гаррі похрестили маленького Арчі. Фото: Instagram

Хто став хрещеними батьками сина принца Гаррі та Меган Маркл поки невідомо. Однак, у ЗМІ з’являлась інформація, що для почесної ролі могли обрати тенісистку Серену Вільямс, з якою Меган товаришує вже близько 10 років. Ще однією кандидаткою у хрещені матері могла стати стилістка Джесіка Малруні, також близька подруга Меган Маркл.

Зазначимо, що стало відомо про майбутню подорож до Південної Африки, у яку королівське подружжі відправиться зі своїм сином. Наразі пара вже втретє шукає няню для Арчі, яка погодиться супроводжувати родину у подорожі.

Як раніше повідомлялося, на День батька королівське подружжя опублікувало нові світлини з сином.

Джерело: Ракурс


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