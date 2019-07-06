Меган Маркл та принц Гаррі похрестили маленького Арчі. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n124006-megan-markl-ta-prync-garri-pohrestyly-malenkogo-archi-foto.html

Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі похрестили свого маленького сина Арчі. На урочистий захід прийшли члени королівської сім’ї, однак королеви Єлизавети ІІ на хрещенні не було. Через щільний графік бабуся не змогла прибути на маленьке свято королівського онука.

Loading...

Королівське подружжя вже поділилось першими фотографіями з урочистої церемонії хрещення Арчі на офіційній сторінці в Instagram. На загальну світлину потрапили принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, а також герцоги Кембриджські.

Усього на церемонію таїнства прибули 25 осіб, серед який фотограф та найближчі родичі королівського подружжя. Хрестили маленького Арчі у Віндзорському замку в особистій каплиці королеви Єлизавети.

Хто став хрещеними батьками сина принца Гаррі та Меган Маркл поки невідомо. Однак, у ЗМІ з’являлась інформація, що для почесної ролі могли обрати тенісистку Серену Вільямс, з якою Меган товаришує вже близько 10 років. Ще однією кандидаткою у хрещені матері могла стати стилістка Джесіка Малруні, також близька подруга Меган Маркл.

Зазначимо, що стало відомо про майбутню подорож до Південної Африки, у яку королівське подружжі відправиться зі своїм сином. Наразі пара вже втретє шукає няню для Арчі, яка погодиться супроводжувати родину у подорожі.

Як раніше повідомлялося, на День батька королівське подружжя опублікувало нові світлини з сином.