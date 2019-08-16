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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

У Зеленського назвали причини блокування фінансування міст

16 сер 2019, 13:39
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В команді шостого президента України Володимира Зеленського розповіли, чому затримується фінансування виплат місцевим бюджетам — 7,6 млрд грн із фонду регіонального розвитку та 2,5 млрд грн субвенції на соціально-економічний розвиток.

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В Офісі президента зазначають, що це зроблено для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, котрі несуть корупційні ризики. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на відповідь Офісу президента на відповідний запит.

Так, в Офісі президента заявляють, що тимчасове припинення фінансування запроваджується з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на інфраструктурні проекти — дитсадки, школи, лікарні, соціальні установи, клуби, дороги, мости тощо.

В Офісі президента такі дії пояснюють ризиком виникнення ситуацій, коли особи, причетні до державного управління за попередньої влади, напередодні завершення своєї каденції створюють проекти з неефективним використанням бюджетних коштів, у котрих існують корупційні ризики.

Мета президента, як гаранта конституційних прав громадян, — запобігти реалізації цього негативного сценарію, — заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський звернувся до керівників СБУ та МВС Івана Баканова та Арсена Авакова з дорученням звільнити голів цих відомств у Житомирській області, у зв’язку з ситуацією, що склалася із незаконним видобутком бурштину в регіоні.


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