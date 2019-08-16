Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

У Зеленского назвали причины блокирования финансирования городов

16 авг 2019, 13:39
999

В команде шестого президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему задерживается финансирование выплат местным бюджетам — 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие.

Loading...

В Офисе президента отмечают, что это сделано для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, которые несут коррупционные риски. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на ответ Офиса президента на соответствующий запрос.

Так, в Офисе президента заявляют, что временное прекращение финансирования вводится с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на инфраструктурные проекты — детсады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мости и тому подобное.

В Офисе президента такие действия объясняют риском возникновения ситуаций, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, накануне завершения своей каденции создают проекты с неэффективным использованием бюджетных средств, в которых существуют коррупционные риски.

Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, — предотвратить реализацию этого негативного сценария, — заявили в Офисе президента.

Напомним, несколько дней назад Зеленский обратился к руководителям СБУ и МВД Ивану Баканову и Арсену Авакову с поручением уволить глав этих ведомств в Житомирской области, в связи с ситуацией, сложившейся с незаконной добычей янтаря в регионе.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

У Зеленского назвали причины блокирования финансирования городов

В Офисе президента рассказали, почему задерживается финансирование выплат местным бюджетам на сумму более 10 млрд грн. В ведомстве причиной таких действий называют возможные коррупционные риски в период смены власти

Новости Украины
13:39

Трамп хочет приобрести самый большой остров в мире — СМИ

Источники The Wall Street Journal в Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии, которая сейчас является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания

Новости мира
08:32
Новости партнеров
Загрузка...