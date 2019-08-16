У Зеленского назвали причины блокирования финансирования городов

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n125615-u-zelenskogo-nazvali-prichiny-blokirovaniya-finansirovaniya-gorodov.html

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В команде шестого президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему задерживается финансирование выплат местным бюджетам — 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие.

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В Офисе президента отмечают, что это сделано для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, которые несут коррупционные риски. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на ответ Офиса президента на соответствующий запрос.

Так, в Офисе президента заявляют, что временное прекращение финансирования вводится с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на инфраструктурные проекты — детсады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мости и тому подобное.

В Офисе президента такие действия объясняют риском возникновения ситуаций, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, накануне завершения своей каденции создают проекты с неэффективным использованием бюджетных средств, в которых существуют коррупционные риски.

Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, — предотвратить реализацию этого негативного сценария, — заявили в Офисе президента.

Напомним, несколько дней назад Зеленский обратился к руководителям СБУ и МВД Ивану Баканову и Арсену Авакову с поручением уволить глав этих ведомств в Житомирской области, в связи с ситуацией, сложившейся с незаконной добычей янтаря в регионе.