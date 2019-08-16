Одесский облсовет обыскивает ГБР. Фото: InfoResist

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Одесский областной совет сейчас обыскивают представители Государственного бюро расследований.

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В нескольких кабинетах изымаются документы, информирует местное издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства ГБР по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). По данным собеседника, растрату средств областного бюджета зафиксировали в Измаиле.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Одесского облсовета, речь идет о 600 млн грн госсредств.

Среди прочего обыскивают и приемную главы облсовета Анатолия Урбанского.

Напомним, сегодня во время сессии Одесского облсовета, на которой депутаты запланировали избрать нового руководителя в связи с получением Урбанским мандата народного депутата Верховной Рады, произошла драка с блокированием трибуны. Причиной конфликта стали обвинения в адрес части депутатов в договоренности по поводу избрания на должность определенных лиц.