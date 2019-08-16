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Новый iPhone выйдет в сентябре с экраном, как у Samsung Note 10. Фото: ТСН

Новый iPhone выйдет в сентябре с экраном, как у Samsung Note 10

16 авг 2019, 13:00
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Новинки от Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max создадут из идентичных материалов, как и для Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 10.

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Для iPhone X и iPhone XS компания Apple использовала особые технологии, в частности, экран LT2. Но новый «Айфон» обойдется без особых инноваций: как и в последних моделях смартфоном Samsung, в них будет стоять экран M9. Об этом, ссылаясь на южнокорейский ресурс The Elec, сообщило специализированное издание 9to5mac.

Apple уже давно заимствует дисплеи Samsung, например, при производстве 5,8-дюймовых и 6,5-дюймовых экранов для серии OLED iPhone. Но на рынке одинаковые экраны Apple и Samsung никогда не презентовали. В это же раз схожесть смартфонов iPhone и Samsung должна быть очевидной.

Аналитики объясняют идентичность флагманов высокими стандартами качества этих конкурентов, а также их ценовой политикой.

Как известно, компания Apple намерена объявить о новой линейке iPhone 11 на пресс-конференции 10 сентября.


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