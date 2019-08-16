Новий iPhone вийде у вересні з екраном, як у Samsung Note 10. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125614-novyy-iphone-vyyde-u-veresni-z-ekranom-yak-u-samsung-note-10.html

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Новинки від Apple iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max створять з ідентичних матеріалів, як і для Samsung Galaxy S10 та Samsung Galaxy Note 10.

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Для iPhone X та iPhone XS компанія Apple використовувала особливі технології, зокрема, екран LT2. Але новий «Айфон» не матиме особливих інновацій: як і останні смартфони Samsung, їх оснастять екраном M9. Про це, посилаючись на південнокорейський ресурс The Elec, повідомило спеціалізоване видання 9to5mac.

Apple вже давно запозичує дисплеї Samsung, наприклад, під час виробництва 5,8-дюймових та 6,5-дюймових екранів для серії OLED iPhone. Але на ринку однакові екрани Apple та Samsung ніколи не презентували. Цього ж разу схожість смартфонів iPhone та Samsung буде очевидною.

Аналітики пояснюють ідентичність флагманів високими стандартами якості цих конкурентів, а також їхньою ціновою політикою.

Як відомо, компанія Apple планує оголосити про нову лінійку iPhone 11 на прес-конференції 10 вересня.